Il Pagante venerdì 13 giugno esce il nuovo album ‘Fomo’

Il Pagante annuncia il suo attesissimo quarto album, "Fomo", in uscita venerdì 13 giugno. A tre anni dal precedente lavoro, il progetto milanese torna con un disco che segna un'importante evoluzione, presentandosi per la prima volta in formazione da duo. Scopriamo insieme il titolo, l'artwork e le novità che accompagneranno questo lancio imperdibile.

A tre anni dall’ultimo disco, Il Pagante può dare ufficialmente il via al countdown per il suo nuovo album svelandone titolo, artwork e data di uscita. Si chiama ‘Fomo’, il quarto lavoro in studio del progetto multiplatino 100% milanese (il primo in formazione da duo), e vedrà la luce venerdì 13 giugno, in licenza esclusiva M.A.S.T. Believe. Il lavoro concentra intuizioni, stili, tendenze e contaminazioni che hanno ispirato Roberta Branchini (Brancar) ed Edoardo Cremona (Eddy Veerus) in questi ultimi anni, traccia dopo traccia l’album fotografa con lucidità e irriverente ironia le ansie sociali della generazione contemporanea, sospesa tra il desiderio di esserci sempre e comunque e la stanchezza di doverlo dimostrare... 🔗 Leggi su Lapresse.it