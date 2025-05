Il padovano Walter Marchese ha vinto la terza edizione di Arezzo e le sue vallate

Arezzo, 26 maggio 2025 – Il padovano Walter Marchese ha vinto la terza edizione di "Arezzo e le sue vallate", concorso di pittura estemporanea svoltosi domenica 25 maggio 2025 all'interno e nei dintorni della Fortezza Medicea di Arezzo. Il pittore ha dipinto uno splendido scorcio della parte alta di Corso Italia, su cui spicca la torre campanaria dell'antica pieve di Santa Maria Assunta. Al secondo posto il chietino Antonio Civitarese, terzo classificato il maceratese Gionata Copparo. Quarto il padovano Gilberto Sartori, quinto il perugino Lello Negozio, sesto il senese Renzo Regoli, settimo il tarantino Michele De Nicolò, ottavo il perugino Giammaria Pierini, nono il reatino Mauro De Vescovo e decimo il frusinate Francesco Costanzo...

