Il nuovo nucleare parla italiano | cos’è il progetto Nuclitalia

Il progetto Nuclitalia rappresenta un'importante iniziativa italiana nel campo dell'energia nucleare, puntando a sviluppare centrali di ultima generazione in modalità modulare. Questa innovativa proposta mira a garantire un approccio più sicuro ed efficiente alla produzione di energia, contribuendo a una transizione energetica sostenibile. Scopriamo insieme i dettagli di questa iniziativa e il suo potenziale impatto sul futuro dell'energia in Italia.

La società Nuclitalia punta a lanciare modelli di centrali nucleare di ultima generazione di tipo modulare.

