Il nuovo film di Guy Ritchie è un successo in streaming nonostante le recensioni pessime

Nonostante le recensioni negative, il nuovo film di Guy Ritchie, *Fountain of Youth*, ha ottenuto un sorprendente successo in streaming su Apple TV+. Questo risultato dimostra che il pubblico non sempre si lascia influenzare dalla critica, evidenziando un interesse persistente per il lavoro del regista britannico. Scopriamo insieme come e perché il film ha conquistato gli spettatori nonostante il giudizio della stampa.

Fountain of Youth, il nuovo film di Ritchie arrivato direttamente in streaming su Apple TV+, ha conquistato gli spettatori Guy Ritchie, regista che nel corso della sua carriera ha ottenuti parecchi successi di critica e pubblico, ha ricevuto alcune delle peggiori recensioni di sempre con la sua ultima fatica, Fountain of Youth, che tuttavia ha saputo conquistare gli spettatori in streaming. Secondo i dati riportati da FlixPatrol, la pellicola è diventata immediatamente una hit nei diversi paesi in cui è stata diffusa da Apple TV+, questo nonostante il parere per la maggior parte avverso della critica specializzata... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il nuovo film di Guy Ritchie è un successo in streaming nonostante le recensioni pessime

