Il nuovo centro storico con un parcheggio ma anche tanto verde

Il centro storico di Robbiano si prepara a rinascere grazie a un ambizioso progetto di riqualificazione. Con l'aggiunta di un parcheggio, spazi verdi e una viabilità migliorata, questa iniziativa non solo faciliterà la mobilità , ma metterà anche in risalto la colonna votiva, simbolo della storia locale. I lavori sono già iniziati, promettendo un futuro più sostenibile e accogliente per residenti e visitatori.

Robbiano avrà un nuovo centro storico con una nuova area di sosta, uno spazio verde, una viabilità più sicura e la valorizzazione della colonna votiva, memoria storica del passato della frazione. Sono iniziati i lavori di riqualificazione del centro storico della frazione di Giussano nell’area... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il nuovo centro storico con un parcheggio ma anche tanto verde

