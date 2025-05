Il Napoli sbarca in città | tifosi in delirio per lo scudetto Il video dall' alto della Polizia

La squadra del Napoli è tornata in città trionfante dopo la conquista dello scudetto, suscitando l'entusiasmo dei tifosi. Accolta da un festoso cerimoniale al molo Luise, con il prefetto Michele di Bari e il sindaco Gaetano Manfredi a farle da cornice, l'atmosfera è stata elettrica, mentre le sirene delle barche risuonavano nel porto di Mergellina. Scopri il video dell'arrivo dall'alto delle forze di polizia.

AGI - La squadra del Napoli è sbarcata dall'aliscafo Orion Snav, accolta dalle sirene delle barche che hanno atteso nello specchio di mare di Mergellina. Al molo Luise i giocatori sono arrivati da porta di Massa. Ad accoglierli, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, e il sindaco Gaetano Manfredi. La squadra, insieme al presidente Aurelio De Laurentiis e tutto lo staff tecnico, si accinge a salire sui due bus scoperti che attraverseranno il lungomare Caracciolo per attraversarlo lentamente e arrivare a piazza Vittoria, cuore della festa e poi tornare indietro. Al passaggio dei due bus, dalla folla assiepata alle transenne sventolio di bandiere, corti e trombette...

