Il museo Hzero festeggia i primi tre anni con attività speciali visite guidate e aperitivo

Il museo HZERO celebra il suo terzo anniversario con un ricco programma di attività speciali, tra cui visite guidate e un aperitivo esclusivo. Venerdì 30 maggio 2025, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare il vasto plastico ferroviario di 280 mq, un'esperienza unica per tutti gli appassionati di modellismo e di treni. Un'occasione imperdibile per festeggiare insieme!

Terzo anniversario per Hzero, apertura prolungata per il museo del modellismo ferroviario - HZERO "spegne" tre candeline e festeggia con un programma di iniziative speciali per i visitato