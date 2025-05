Il Milan lancia la sfida ad un club spagnolo per Nicolussi Caviglia | cosa sta succedendo | ESCLUSIVO

Il Milan si prepara a lanciare una sfida a un club spagnolo per assicurarsi Nicolussi Caviglia, ex talento della Juventus. Determinato a rinforzare la rosa con giovani promettenti, il club rossonero è attivo in sede di mercato, mentre si incontra anche con la Roma per discutere di Saelemaekers. Scopriamo insieme le ultime novità e strategie del Milan in un periodo cruciale per il futuro della squadra.

Il club rossonero vuole rinforzare la rosa puntando anche su profili giovani e di prospettiva come l’ex Juventus. Incontro con la Roma per Saelemaekers Il Milan non vuole perdere tempo. In attesa della scelta del nuovo allenatore, e nei giorni dell’ufficialitĂ di Tare come nuovo ds, continua i contatti per rinforzare la rosa per la prossima stagione. La volontà è quella di rinnovare la rosa un po’ in tutti i reparti, puntando anche su profili giovani e di prospettiva. Il Milan lancia la sfida ad un club spagnolo per Nicolussi Caviglia: cosa sta succedendo (LaPresse) – Calciomercato.it Tra gli obiettivi piĂą attuali e interessanti, c’è sicuramente Hans-Nicolussi Caviglia del Venezia... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Milan lancia la sfida ad un club spagnolo per Nicolussi Caviglia: cosa sta succedendo | ESCLUSIVO

Calciomercato Milan, quale scenario se parte Maignan? Due gli obiettivi del club rossonero: i nomi - Il calciomercato del Milan potrebbe subire una rivoluzione se Mike Maignan decidesse di lasciare il club. 🔗continua a leggere

Licenze UEFA 2025/26: via libera a 16 club di Serie A: presente anche il Milan - La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha ufficializzato l'approvazione per 16 club di Serie A per la stagione 2025-2026, tra cui spicca il Milan. 🔗continua a leggere

Massara lascia il Rennes, il comunicato: ora ritorno in Serie A dell’ex direttore sportivo del Milan? Un club ci pensa - FredĂ©ric Massara lascia il Rennes dopo meno di un anno, con una rescissione consensuale del contratto. 🔗continua a leggere

Il Milan lancia la sfida ad un club spagnolo per Nicolussi Caviglia: cosa sta succedendo | ESCLUSIVO - Il Milan non vuole perdere tempo. In attesa della scelta del nuovo allenatore, e nei giorni dell’ufficialità di Tare come nuovo ds, continua i contatti per rinforzare la rosa per la prossima stagione. 🔗Riporta calciomercato.it

Milan, Theo Hernandez prende posizione: le parole non lasciano dubbi - In casa Milan però c’è, da parte dei tifosi, la paura che la società, senza coppe europee, debba fare un grande sacrificio sul mercato e cedere uno dei suoi pezzi pregiati. E in questo senso tra i ... 🔗Secondo calciomercato.it

Inter-Milan, Conceicao lancia la sfida: “Ecco la squadra che voglio domani in campo” - Inter-Milan, Conceicao lancia la sfida in conferenza stampa ai cugini. L'analisi della partita che vuole fare il mister e le scelte. Dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta ... 🔗msn.com scrive