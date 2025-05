Il miglior Under 21 della Serie A | Nico Paz

Nico Paz ha fatto il suo ingresso in Serie A da protagonista, catturando l'attenzione di tutti, compreso Xabi Alonso, che lo desidera per il suo nuovo progetto al Real Madrid. La sua straordinaria stagione gli è valsa il titolo di miglior under 21 del campionato, sottolineando il suo talento e il potenziale che lo attende nel futuro calcistico. Scopriamo insieme le ragioni di questo successo.

A dimostrazione di quanto sia stata positiva la prima – e speriamo non ultima – stagione di Nico Paz in Serie A, basti sapere che Xabi Alonso vorrebbe riportarlo al Real Madrid per aprire il suo nuovo ciclo. Con una premessa del genere, è facile capire perché l’argentino abbia vinto il premio di miglior Under 21 degli Ultimo Uomo Awards col 72% dei voti, un margine larghissimo sul resto della concorrenza, che pure, come hanno sottolineato molti di voi nei commenti, aveva i suoi argomenti per competere: Yildiz, nonostante l’uso scellerato da parte di Motta, negli ultimi mesi si è fatto carico della Juventus e ha onorato la maglia numero dieci; Castro è stato il centravanti del Bologna nella prima stagione post-Zirkzee – quando forse ci si aspettava che il sostituto dell’olandese dovesse essere Dallinga – e ha giocato un ruolo fondamentale nel calcio intenso e di duelli di Vincenzo Italiano; Diao, in relazione alle presenze (15 distribuite in meno di 1300’) ha avuto un impatto ottimo sulla Serie A (8 gol)... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il miglior Under 21 della Serie A: Nico Paz

