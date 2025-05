Il miglior Under 21 della Serie A 2024 25 | Nico Paz

Nico Paz, il gioiello dell'Under 21, ha fatto parlare di sé nella stagione 2024-25 della Serie A, conquistando il premio di miglior giovane. La sua impressionante performance ha attirato l'attenzione di Xabi Alonso, desideroso di riportarlo al Real Madrid per avviare un nuovo ciclo. Scopriamo insieme come l'argentino ha brillato nel palcoscenico calcistico italiano e quali prospettive si prospettano per il suo futuro.

A dimostrazione di quanto sia stata positiva la prima – e speriamo non ultima – stagione di Nico Paz in Serie A, basti sapere che Xabi Alonso vorrebbe riportarlo al Real Madrid per aprire il suo nuovo ciclo. Con una premessa del genere, è facile capire perché l’argentino abbia vinto il premio di miglior Under 21 degli Ultimo Uomo Awards col 72% dei voti, un margine larghissimo sul resto della concorrenza, che pure, come hanno sottolineato molti di voi nei commenti, aveva i suoi argomenti per competere: Yildiz, nonostante l’uso scellerato da parte di Motta, negli ultimi mesi si è fatto carico della Juventus e ha onorato la maglia numero dieci; Castro è stato il centravanti del Bologna nella prima stagione post-Zirkzee – quando forse ci si aspettava che il sostituto dell’olandese dovesse essere Dallinga – e ha giocato un ruolo fondamentale nel calcio intenso e di duelli di Vincenzo Italiano; Diao, in relazione alle presenze (15 distribuite in meno di 1300’) ha avuto un impatto ottimo sulla Serie A (8 gol)... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il miglior Under 21 della Serie A 2024/25: Nico Paz

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Paredes riporta in vantaggio la Roma; Nico Gonzalez la sblocca a Torino; Richardson riporta avanti i Viola - Segui gli aggiornamenti live della 37ª giornata di Serie A 2024-25, con scorci sulle emozioni più intense: Paredes porta in vantaggio la Roma, Nico Gonzalez si sblocca a Torino, mentre Richardson regala il vantaggio ai Viola. 🔗continua a leggere

Nico Paz allo scoperto sul futuro: «Ho un obiettivo chiaro al Como, la Serie A mi piace. Il mio sogno è questo» - Nico Paz, centrocampista argentino del Como e nel mirino dell’Inter, ha espresso le sue ambizioni per il futuro in un'intervista ai canali ufficiali della Serie A. 🔗continua a leggere

Scippo all’Inter e svolta in Serie A: hanno scelto Nico Paz - Dopo lo scippo all’Inter e una svolta in Serie A, Nico Paz si conferma una delle grandi sorprese del campionato. 🔗continua a leggere

Serie A2, Francesco Ferrari (Cividale) è il Miglior Under 21 della stagione 2024/25 - Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore della nona edizione del Trofeo LNP per la Serie A2 Old Wild West per la categoria “Miglior giocatore ... 🔗Si legge su pianetabasket.com

Trofei LNP 2024/2025: il miglior Under 21 di Serie B Nazionale è Tommaso Vecchiola - Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore della nona edizione del Trofeo LNP per la Serie B Nazionale Old Wild West per la categoria “Miglior ... 🔗Secondo basketinside.com

UEB Cividale, Ferrari premiato come miglior Under della Serie A2 2024/25 - Al termine di una regular season di alto livello, Francesco Ferrari è stato premiato da QuintoQuarto come il miglior Under della stagione 2024/25 di Serie A2.Un riconoscimento importante e ... 🔗Riporta msn.com