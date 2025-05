Il mercato dell’auto usata cresce ancora

Il mercato dell'auto usata continua a mostrare segni di forza, con un incremento del 3,8% a marzo rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Con oltre 497 mila trasferimenti di proprietà, si tratta della settima crescita consecutiva, secondo i dati forniti da Unrae. Questo trend positivo evidenzia l'interesse crescente degli italiani per le vetture di seconda mano.

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo segno positivo per il mercato dell'auto usata: a marzo, con oltre 497 mila trasferimenti di proprietà si registra la settima crescita consecutiva, con un +3,8% rispetto rispetto allo stesso mese del 2024. E' quanto emerge dai dati diffusi da Unrae-Unione nazionale rappresentanti veicoli esteri, secondo cui l'incremento nel primo trimestre dell'anno è del 3,4%. A marzo il diesel si conferma al primo posto fra le motorizzazioni, ma continua a ridurre il suo peso e si assottiglia progressivamente la distanza con il motore a benzina. Le ibride occupano una terza posizione molto distanziata, con il 9,6% nel mese; seguono Gpl e metano...

