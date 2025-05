Il maxi trapianto di organi all' ospedale di Vimercate | prelevati fegato reni e cornee

Nella notte tra il 16 e il 17 maggio, l'ospedale di Vimercate ha raggiunto un importante traguardo nella chirurgia con il primo maxi trapianto di organi dell'anno. Grazie alla generosità di una donna donatrice, sono stati prelevati fegato, reni e cornee, contribuendo a salvare numerose vite e confermando il ruolo di Vimercate come centro di eccellenza nella donazione e trapianto di organi.

Vimercate ha il suo primato in chirurgia: nella notte tra il 16 e il 17 maggio, nell'ospedale cittadino di via Santi Cosmo e Damiano è stata eseguita con successo la prima donazione di organi dell'anno. A donare gli organi è stata una donna, da cui sono stati prelevati fegato, reni e cornee...

Il maxi trapianto di organi all'ospedale di Vimercate: prelevati fegato, reni e cornee - Un'importante operazione di maxi trapianto di organi si è svolta all'ospedale di Vimercate fra il 16 e il 17 maggio, segnando un traguardo significativo nella chirurgia locale.

Operazione da record a Vimercate, triplo trapianto contemporaneo di organi - Un risultato straordinario quello raggiunto dall'ospedale di Vimercate: triplo trapianto contemporaneo di organi da una donatrice. Nella notte tra il 16 e il 17 maggio 2025 presso l'Ospedale di Vimer ...

