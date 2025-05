Il matrimonio di Demi Lovato | chi ha firmato i due abiti da sposa personalizzati

Demi Lovato ha recentemente coronato il sogno d'amore sposando Jordan Lutes, sfoggiando due straordinari abiti da sposa firmati da una Maison di sua fiducia. Uno dei look presentava un elegante velo, mentre l'altro era arricchito da dettagli perlescenti. Scopri di più sui dettagli delle creazioni e sull'incantevole cerimonia.

