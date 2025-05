Il mago dei contatori che azzerava i consumi e le bollette dell' Enel | condannato assieme ad altri 4

Lino Caruso, conosciuto come il "mago dei contatori", è stato condannato insieme a quattro complici per manomissione dei contatori dell'Enel, riuscendo a ridurre i consumi di elettricità. La sua abilità attirava numerosi clienti, tra cui ex forze dell'ordine, dimostrando l'ampia diffusione di pratiche illecite nel campo dei consumi energetici. Questa vicenda solleva interrogativi sulla legalità e sull’eticità delle soluzioni proposte per risparmiare sulle

Era quasi una magia quella che era in grado di fare Lino Caruso, elettricista di Borgo Nuovo: manometteva i contatori dell'Enel e riusciva a far regredire i consumi di corrente. E non a caso centinaia di persone si rivolgevano a lui - compresi ex poliziotti, un carabiniere e soprattutto tanti... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il mago dei contatori che azzerava i consumi e le bollette dell'Enel: condannato assieme ad altri 4

