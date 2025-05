Il Magna Graecia Film Festival torna a Soverato – la 22a edizione dal 26 luglio al 2 agosto 2025

Il Magna Graecia Film Festival torna a Soverato per la sua 22a edizione, dal 26 luglio al 2 agosto 2025, promettendo di ravvivare l'estate calabrese con una settimana di cinema e cultura. L'attrice Denise Capezza sarà l’Ambassador dell'evento, che celebra la magia del grande schermo nel luogo che ha dato inizio a questo appassionante viaggio. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema!

Il Magna Graecia Film Festival a Soverato La 22a edizione dal 26 luglio al 2 agosto si prepara ad accendere l’estate calabrese L’attrice Denise Capezza sarà l’Ambassador 2025 Il Magna Graecia Film Festival torna nel luogo del cuore, dove per la prima volta ha preso forma il sogno di dare vita ad un grande evento dedicato al cinema e, in particolare, alle opere prime e agli autori emergenti. La kermesse, ideata dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, riscopre la propria origine itinerante e riparte da Soverato, la perla dello Jonio in provincia di Catanzaro, in un ideale ponte tra passato, presente e futuro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Il Magna Graecia Film Festival torna a Soverato – la 22a edizione dal 26 luglio al 2 agosto 2025

