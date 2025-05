Il maggio dei libri continua a Chieti | i prossimi appuntamenti

Il Maggio dei Libri prosegue a Chieti, culminando in una serie di eventi dedicati alla promozione della lettura. Il Patto comunale per la lettura ha organizzato varie iniziative che offriranno ai cittadini l’opportunità di esplorare il mondo dei libri attraverso incontri, presentazioni e attività coinvolgenti. Scopri gli appuntamenti imperdibili delle prossime settimane!

Il maggio dei libri continua a Chieti ed entra nella fase conclusiva. Anche in queste ultime settimane sono diverse le iniziative del Patto comunale per la lettura che offriranno alla città occasioni importanti di attività ed iniziative per la diffusione e promozione del libro.

"Il maggio dei libri" alla Biblioteca Giacomo Longo: esposizione iconografico-bibliografica e convegno - In occasione de "Il maggio dei libri 2025", la Biblioteca Giacomo Longo ospita venerdì 16 maggio alle 17:30 un'esposizione iconografico-bibliografica intitolata "Messina e il Suo Eroe: il Comandante Todaro".

"Maggio dei Libri": alla storia del territorio montefeltrano è dedicato lo studio di Girolamo Allegretti - In occasione del Maggio dei Libri, la Biblioteca Gambalunga di Rimini presenta uno studio di Girolamo Allegretti dedicato alla storia del territorio montefeltrano.

"Io sono energia": Panasci racconta il valore dell'ascolto al "Maggio dei Libri 2025" - l'ascolto profondo, ha catturato l'attenzione di un pubblico entusiasta. Panasci esplora il potere della consapevolezza e l'importanza della comunicazione autentica, offrendo spunti preziosi per un viaggio di trasformazione interiore.

