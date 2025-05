il liceo battaglini si aggiudica il 2 posto al premio findomestic camp

Il Liceo Battaglini di Taranto conquista il secondo posto al premio Findomestic Camp, conclusione della dodicesima edizione di "PerCorsi Young", il programma di educazione finanziaria del Gruppo BNP. Gli studenti, sotto la guida della professoressa M..., hanno dimostrato impegno e competenza, segnando un'importante tappa nel loro percorso di formazione.

Tarantini Time Quotidiano Gli studenti del liceo Battaglini di Taranto si sono classificati secondi alla dodicesima edizione di “ Findomestic Camp”, l’evento conclusivo di PerCorsi Young, il programma di educazione finanziaria organizzato dalla societĂ del Gruppo BNP. Guidati dalla professoressa Maria Grazia Cuppone, grazie al progetto “ Pink Bank ” – un’associazione virtuale e una piattaforma di supporto alle donne in condizioni di fragilitĂ , accompagnate da podcast informativi sui bonus disponibili – hanno centrato l’obiettivo richiesto dalla giuria del premio: immaginare di far parte di una start up che propone soluzioni creative, accessibili e coinvolgenti per favorire l’inclusione finanziaria e agevolare l’accesso ai servizi bancari di tutti quei soggetti non ancora pienamente integrati nel mondo finanziario... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it