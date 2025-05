Il Lecce si salva ed esplode la gioia | in 4mila all' Olimpico tra cori e abbracci In città è festa

Il Lecce si salva e la gioia esplode tra i tifosi: 4.000 cuori all'Olimpico cantano e si abbracciano, portando la festa in città. È un momento di trionfo non solo per la squadra, ma per l'intera comunità, che ha vissuto con apprensione ogni istante di un campionato difficile. La Serie A è stata conquistata, e Lecce brinda a una salvezza che è già diventata celebrazione collettiva.

Salvezza. E festa. Lecce impazzisce per la Serie A. Ha vinto la città, oltre che la squadra. Una città che per 90 minuti ha tenuto il fiato sospeso dopo un campionato difficile,...

Lecce, miracolo all’Olimpico: batte la Lazio e conquista la salvezza all’ultima curva - Parte bene il Lecce con un pizzico di personalità, Gaspar svetta in area laziale per ben due volte, il difensore del Lecce è impreciso. Il Lecce detta i tempi ... corrieresalentino.it scrive

Impresa (nella) capitale: Lecce, sei nella storia. Vittoria all'Olimpico, i giallorossi restano in A - Il Lecce è nella storia. Impresa nella capitale: i giallorossi battono la Lazio per 1-0, con un gol di Coulibaly nel primo tempo. Poi l'enorme sofferenza in 10 contro 11, per il ... Segnala msn.com

