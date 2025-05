Il lavoro uccide più della mafia | Istituire una procura speciale per accelerare le indagini

Lavorare in condizioni inadeguate può rivelarsi letale: Chiara Gribaudo, presidente della commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, afferma che il numero di morti sul lavoro supera quello causato dalla mafia. Per affrontare questa emergenza, propone l'istituzione di una Procura speciale per accelerare le indagini e garantire una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel nostro paese.

“Abbiamo più morti sul lavoro che per mafia. Per me andrebbe istituita una Procura speciale dedicata a questo”. Così Chiara Gribaudo - presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Il lavoro uccide più della mafia: "Istituire una procura speciale per accelerare le indagini"

