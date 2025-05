il lavoro in crescita previsti dalle imprese 1 870 assunzioni ma molte stagionali

A maggio, si prevede una significativa crescita delle assunzioni nel territorio apuano, con 1.870 posti di lavoro annunciati, sebbene molti siano di natura stagionale. Rispetto allo stesso mese del 2024, si registra un incremento del 13%, trainato principalmente dal settore turistico, che gioca un ruolo cruciale nei servizi. Queste intenzioni delle imprese segnano un segnale positivo per l'occupazione locale.

E' un maggio che segna una crescita a doppia cifra sul territorio apuano, almeno per le intenzioni delle aziende di assumere personale. Il confronto è con lo stesso mese del 2024: +13% e a trainare la crescita è soprattutto il settore turistico, all'interno dei servizi, a quanto pare in previsione di una stagione che sembra preannunciarsi positiva. Numeri che vanno presi con le molle, a valore statistico, ma che indicano tendenze e rappresentano il terreno su cui elaborare strategie economiche. E' quanto emerge dai dati rilevati per il mese di maggio su un campione di quasi 2.300 imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed elaborata dall'Istituto Studi e Ricerche (ISR) insieme alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest...