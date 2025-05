il hulk marvel colpisce più duro nella storia del franchise

Nel vasto universo Marvel, il ritorno di Hulk si fa sentire più forte che mai, segnando una nuova era nel franchise. Con l'introduzione di Powerlift, una nuova alleata dotata di poteri straordinari, le trame si arricchiscono di possibilità entusiasmanti. Questo articolo esplora come questi sviluppi influenzano le future narrazioni e cosa significa per il mitico gigante verde e il suo mondo.

Nel panorama delle recenti uscite Marvel, l'introduzione di nuovi personaggi e le prime azioni sul campo assumono un ruolo cruciale nel definire le future linee narrative. Tra queste, il debutto di Powerlift, nuova alleata con poteri da Hulk, ha catturato l'attenzione per la sua impressionante forza e per il modo in cui si inserisce nel contesto dei supereroi più potenti dell'universo Marvel. Questo articolo analizza il suo ingresso nella serie "Miles Morales: Spider-Man" #33, evidenziando il suo impatto e confrontandola con le iconiche prime apparizioni di altri celebri personaggi.