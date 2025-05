il gruppo scout val d enza trova casa a tortiano

Il Gruppo Scout Val d’Enza 1 celebra un importante traguardo con l’apertura della nuova sede a Tortiano, finanziata grazie a oltre 20mila euro da Fondazione Cariparma. Questo progetto, intitolato “Non solo una sede, ma una casa”, rappresenta uno spazio dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani, offrendo opportunità di incontro e apprendimento in un ambiente accogliente e stimolante.

