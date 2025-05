il gruppo g m p acquisisce diewe wheels e rafforza la presenza commerciale in germania

Il gruppo G.M.P. ha recentemente acquisito Diewe Wheels, consolidando così la sua presenza commerciale in Germania. L'operazione, conclusa da Anassagora Holding, rafforza il legame tra G.M.P. Italia e un partner storico del mercato tedesco, sottolineando l’impegno del gruppo nel potenziare le proprie attività internazionali e nell’offrire soluzioni di qualità ai clienti.

