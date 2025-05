Il grande cuore dei motociclisti | donazione record per i bambini del Salesi

Il 26 maggio 2025, il "Raduno per i bambini del Salesi" ha dimostrato ancora una volta il grande cuore dei motociclisti. Grazie all'iniziativa 2 Wheels 4 Benefit di Petriolo, l'evento ha raggiunto un record di donazioni, devolvendo 18mila euro per sostenere le attivitĂ e i progetti a favore dei piccoli pazienti del Salesi. La solidarietĂ continua a viaggiare sulle due ruote.

Petriolo, 26 maggio 2025 - La solidarietĂ corre sulle due ruote, grazie a 2 Wheels 4 Benefit di Petriolo. Successo ieri per il “Raduno per i bambini del Salesi”, giunto alla sua 15esima edizione: anche quest’anno ha devoluto l’intero incasso -18mila euro- a sostegno delle attivitĂ e dei progetti di ricerca scientifica che la Fondazione Ospedale Salesi Ets mette in campo quotidianamente per il benessere dei bambini ricoverati e delle loro famiglie. Sono state circa 500 le moto giunte da tutte le Marche, partite da Petriolo (100 piĂą dell’anno scorso) e arrivate ad Ancona. Una delegazione di centauri, accompagnata dagli operatori della Fondazione, è entrata nei reparti dell’ospedale per portare doni e sorrisi ai piccoli ricoverati... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it