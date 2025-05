Il governo pone la fiducia sul decreto sicurezza

Il governo ha deciso di porre la fiducia sul decreto legge sicurezza, dopo la conclusione della discussione generale in Aula alla Camera. La richiesta è stata avanzata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, evidenziando l'importanza del provvedimento per garantire la sicurezza sul territorio nazionale.

Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto legge sicurezza al termine della discussione generale sul provvedimento. A chiederla il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il governo pone la fiducia sul decreto sicurezza

Governo avanti tutta su Cpr migranti in Albania, Meloni chiede fiducia Camera - Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, prosegue con decisione nell'implementazione dei centri per migranti in Albania. 🔗continua a leggere

Giovanni Storti in un video: “Legge sulla caccia? Se amate la natura non potete dare fiducia a questo governo” - Giovanni Storti, noto attore e comico, ha condiviso un video in cui esprime forte dissenso nei confronti del nuovo disegno di legge sulla caccia, ricordando quanto questa misura possa danneggiare la natura. 🔗continua a leggere

Giovanni Storti e la Legge sulla caccia: «Se tenete agli animali e alla natura non potete dare fiducia a questo governo» – Il video - Giovanni Storti si aggiunge alle polemiche sulla legge sulla caccia, sollevate da associazioni ambientaliste e opposizioni. 🔗continua a leggere

Decreto sicurezza, il governo pone la fiducia. Piantedosi: «Provvedimento strategico» - Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto sicurezza al termine della discussione generale sul provvedimento. A chiederla il ministro dell'Interno ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Opposizione sulle barricate, il governo pone la fiducia - Mentre fuori dal "Palazzo" divampano gli scontri tra gli antagonisti e le forza di polizia, a Montecitorio il centrosinistra va all'attacco del Decreto Sicurezza ... 🔗Secondo msn.com

Il governo pone la fiducia sul decreto sicurezza - (ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto legge sicurezza al termine della discussione generale sul provvedimento. A chiederla il ministro dell'Interno ... 🔗gazzettadiparma.it scrive