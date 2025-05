Il governo pone la fiducia sul decreto sicurezza l’ira delle opposizioni | Un insulto al Parlamento e agli italiani Alta tensione in piazza

Il governo ha posto la fiducia sul decreto sicurezza, suscitando l'ira delle opposizioni che lo accusano di comprimere il dibattito parlamentare e ledere i diritti degli italiani. La decisione, comunicata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha generato alta tensione in piazza, segno di un clima politico rovente che amplifica le divisioni tra l'esecutivo e le forze di opposizione.

Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto sicurezza al termine della discussione generale sul provvedimento. A chiedere la fiducia per conto dell’esecutivo è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. «Il governo ha apprezzato la discussione generale, anche lunga, che si è svolta sul testo. Per noi questo è un provvedimento strategico per valorizzare il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e contiene misure decisive per la sicurezza», ha sottolineato il capo del Viminale, citando ad esempio, tra l’altro, alcune misure contro il terrorismo e sull’occupazione di case o l’aumento dei fondi per le spese legali di forze dell’ordine o agenti indagati per fatti inerenti al servizio... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Il governo pone la fiducia sul decreto sicurezza, l’ira delle opposizioni: «Un insulto al Parlamento e agli italiani». Alta tensione in piazza

Governo avanti tutta su Cpr migranti in Albania, Meloni chiede fiducia Camera - Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, prosegue con decisione nell'implementazione dei centri per migranti in Albania. 🔗continua a leggere

Giovanni Storti in un video: “Legge sulla caccia? Se amate la natura non potete dare fiducia a questo governo” - Giovanni Storti, noto attore e comico, ha condiviso un video in cui esprime forte dissenso nei confronti del nuovo disegno di legge sulla caccia, ricordando quanto questa misura possa danneggiare la natura. 🔗continua a leggere

Giovanni Storti e la Legge sulla caccia: «Se tenete agli animali e alla natura non potete dare fiducia a questo governo» – Il video - Giovanni Storti si aggiunge alle polemiche sulla legge sulla caccia, sollevate da associazioni ambientaliste e opposizioni. 🔗continua a leggere

Decreto sicurezza, il governo pone la fiducia. Piantedosi: «Provvedimento strategico» - Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto sicurezza al termine della discussione generale sul provvedimento. A chiederla il ministro dell'Interno ... 🔗Secondo ilmessaggero.it

Opposizione sulle barricate, il governo pone la fiducia - Mentre fuori dal "Palazzo" divampano gli scontri tra gli antagonisti e le forza di polizia, a Montecitorio il centrosinistra va all'attacco del Decreto Sicurezza ... 🔗Segnala msn.com

Il governo pone la fiducia sul dl Sicurezza, scontri in piazza a Roma tra polizia e manifestanti - Il governo, con il ministro Matteo Piantedosi, ha posto la mozione di fiducia al Decreto Sicurezza in Aula a Montecitorio. Intanto, si sono registrate tensioni tra manifestanti e polizia a Roma, nel c ... 🔗Come scrive msn.com