Il gioco si fa serio il Corecom Calabria sfida l’azzardo tra i minori | parte la sensibilizzazione

In un'epoca in cui le vulnerabilità giovanili sono spesso ignorate, il Corecom Calabria si impegna attivamente nella lotta contro il gioco d'azzardo tra i minori. Con un'iniziativa di sensibilizzazione, l'ente mira a tutelare i giovani da una piaga sociale in crescita, affrontando la questione con determinazione e responsabilità. L'obiettivo è creare una consapevolezza collettiva sulle conseguenze di questo fenomeno.

In un tempo in cui le fragilità giovanili vengono spesso trascurate o, peggio, normalizzate, il Corecom Calabria sceglie di assumersi la responsabilità di stare accanto ai giovani con chiarezza e fermezza. La lotta contro il gioco d'azzardo minorile non è soltanto una questione sociale o...