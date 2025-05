Il gioco nella cura del bambino cardiopatico in Ospedale

Il gioco rappresenta un elemento fondamentale nella cura dei bambini cardiopatici ospedalizzati. Attraverso il gioco, come nel caso di un giovane paziente di 8 anni, si crea un ambiente di comfort e distrazione, contribuendo al loro benessere emotivo. Questo articolo esplora l'importanza del gioco nel percorso terapeutico di questi bambini, mettendo in luce momenti preziosi come la celebrazione del compleanno in un contesto di sfide quotidiane.

Ha 8 anni e da 369 giorni attende un cuore nuovo. Adora i pupazzi e il suo preferito è un drago verde con gli occhi glitterati: lo porta sempre con sé quando va nella sala giochi del reparto, che qualche giorno fa è stata tutta addobbata per un'occasione speciale: il suo compleanno. A vederlo così nessuno penserebbe che siamo all'interno di un reparto di Ospedale: ma Fabio, lo chiameremo così, in quegli spazi vive da più di un anno e grazie al nuovo cuore artificiale che gli consente di muoversi abbastanza agevolmente, ha festeggiato il suo compleanno con mamma e papà , soffiando le candeline di una torta grandissima che lo attendeva in sala giochi insieme a qualche pacco da scartare...

