Il Geniale Inganno di 9-1-1 | Come una Sceneggiatura Finta Ha Nascosto la Morte di Bobby Nash

Nel mondo di "9-1-1", nulla è come sembra. Dietro il dramma e l'azione si nasconde un inganno geniale: la morte di Bobby Nash è stata avvolta in una sceneggiatura finta, ideata per proteggere il segreto dal pubblico e persino dal cast. Scopriamo insieme come il team di produzione ha orchestrato questo colpo di scena, trasformando la realtà in finzione e lasciando tutti a bocca aperta.