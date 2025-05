Il gender gap nell’IA È donna solo il 29% della forza lavoro

Il gender gap nell'intelligenza artificiale è preoccupante: solo il 29% della forza lavoro in questo settore è composto da donne. Secondo un'indagine di Forbes USA, le imprenditrici e le professioniste sono significativamente sottorappresentate. Inoltre, solo il 35% delle donne ha ottenuto il consenso dai propri collaboratori, evidenziando le sfide che affrontano nella creazione e nel riconoscimento del loro ruolo nel campo dell'IA.

SECONDO un’indagine ripresa da Forbes Usa, oggi solo il 29% della forza lavoro “AI addicted” risulta essere rappresentata da imprenditrici o professioniste. Il rapporto mette in risalto un ulteriore dato sorprendente in negativo: solo il 35% delle donne ha ricevuto il consenso da parte dei propri datori di lavoro di utilizzare strumenti o innovazioni basate sull’ Intelligenza Artificiale. E ancora, se si parla prettamente di competenze, le collaboratrici hanno il 5% di probabilità in meno di ricevere una formazione adeguata e il 30% delle stesse dipendenti si sente poco sicura del fatto che gli insegnamenti ricevuti o i corsi effettuati le abbia preparate ad applicare la tecnologia del momento nella quotidianità lavorativa... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gender gap nell’IA. È donna solo il 29% della forza lavoro

