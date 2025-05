Il gas naturale apre in rialzo sulla piazza Ttf di Amsterdam

Il gas naturale inizia la giornata in rialzo sulla piazza TTF di Amsterdam, evidenziando un trend positivo nel mercato energetico. I contratti future per il mese di giugno registrano un incremento dell'1,23%, toccando i 36,9 euro al MWh. Questo movimento potrebbe indicare una maggiore domanda o fattori esterni che influenzano i prezzi.

Apre in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno guadagnano l'1,23% a 36,9 euro al MWh...

Il gas naturale apre in rialzo sulla piazza Ttf di Amsterdam - (ANSA) - MILANO, 26 MAG - Apre in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno guadagnano l'1,23% a 36,9 euro al MWh. (ANSA). Secondo tuttosport.com

Il gas naturale chiude in rialzo a 36,5 euro al Ttf di Amsterdam - Chiude in rialzo a 36,5 euro al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno hanno guadagnato lo 0,4% (ANSA). (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Il gas apre in lieve rialzo sopra 35 euro al Ttf di Amsterdam - Apertura in lieve rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno guadagnano lo 0,36% a 35,17 euro al MWh. Riporta quotidiano.net