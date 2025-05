Il finale di The Last Of Us 2 fa fuori un altro personaggio caro ai fan e anticipa una svolta nella terza stagione

Il finale di "The Last of Us 2" sorprende i fan con la morte di un altro amato personaggio e prelude a una nuova direzione per la terza stagione. *SPOILER ALERT* In questo articolo, esploreremo come Ellie, interpretata da Bella Ramsey, affronti il costo della vendetta, rivelando le complesse dinamiche di un universo in cui ogni azione violenta genera conseguenze devastanti.

-SPOILER ALERT- Questo articolo contiene diversi dettagli relativi al finale di The Last of Us 2 Il personaggio di Ellie interpretata da Bella Ramsey sta rendendosi conto di quale sia il costo di una vendetta. Nell'universo narrativo di The Last of Us, a ogni azione violenta corrisponde una reazione altrettanto brutale. In effetti, negli ultimi episodi della seconda stagione, mentre dava la caccia ad Abby, Ellie, un po' come Arya Stark, ha depennato diversi nomi dalla sua lista dei nemici da abbattere, tra cui Owen, interpretato da Spencer Lord e Mel, impersonata da Ariela Barer, peraltro incinta...

