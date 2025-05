Il figlio di La Russa chiude il locale a Milano dopo le lamentele dei condomini | chiesto un risarcimento di 500 mila euro

Lorenzo Cochis La Russa, figlio del Presidente del Senato, ha chiuso il suo locale a Milano dopo una lunga disputa legale con i vicini di casa. Il contenzioso, scaturito da ripetute lamentele dei condomini, ha portato a una richiesta di risarcimento di 500 mila euro. La vicenda mette in luce le complessitĂ che possono sorgere tra attivitĂ commerciali e residence cittadini.

