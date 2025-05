il dramma del sabato sera aggredito un diciottenne in coma per un pugno

Sabato sera si è consumato un dramma a Campi Bisenzio, dove un diciottenne è finito in coma dopo essere stato aggredito con un pugno. Un mix di incomprensioni passate, gelosie e motivi futili ha scatenato una violenta colluttazione, lasciando la vittima riversa a terra. Questo tragico episodio mette in luce il lato oscuro di una serata che avrebbe dovuto essere di divertimento e socializzazione.

Incomprensioni passate che hanno lasciato ruggine, l’apprezzamento non gradito verso una ragazza o una lite per motivi banali, nata la stessa sera. La nottata di sabato, appunto quando, dopo una violenta colluttazione con un coetaneo, un giovane di 18 anni di Campi Bisenzio è rimasto riverso a terra, gravemente ferito, nel centro storico di Prato. Qual è stata la scintilla che ha innescato l’aggressione? Siamo in piazzetta Buonamici a due passi da Palazzo Pretorio, davanti a uno dei locali della movida pratese, ora chiuso per 35 giorni dal questore per somministrazione di alcolici a minori. Proprio di fronte alla saracinesca serrata del bar, alle 23, si è consumata la rissa... 🔗 Leggi su Lanazione.it