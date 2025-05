Il direttore di Sportitalia | La conduttrice deve essere bella ma sul calcio la devi istruire

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, condivide la sua visione sulla selezione delle conduttrici, sottolineando che la bellezza è importante, ma l'istruzione sul calcio è fondamentale. Il suo discorso tocca anche il delicato tema del patriarcato, evidenziando le molte domande ancora aperte, soprattutto tra gli uomini, sui ruoli di genere nel mondo dello sport e della televisione. Un confronto necessario per una maggiore consapevolezza e inclusività.

Ci sono molte persone, soprattutto uomini, che ancora chiedono cosa sia il patriarcato. Il discorso di Michele Criscitiello, che dice come sceglie le conduttrici per Sportitalia, spiega come funzioni...

Criscitiello e le donne in TV: «Belle prima di tutto, poi si istruiscono» - Desta inevitabile discussione l'intervento di Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ospite del podcast Centrocampo.

