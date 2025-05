Il direttore di Sportitalia | La conduttrice deve essere bella ma sul calcio la devi istruire

Nel mondo del calcio, l’immagine della conduttrice è spesso influenzata da stereotipi. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, chiarisce il suo approccio: la bellezza è importante, ma la competenza è fondamentale. In un contesto dove molti uomini ancora faticano a comprendere il concetto di patriarcato, le sue parole rivelano un sistema che deve essere interrogato e compreso, affinché il ruolo delle donne nel giornalismo sportivo possa evolversi.

Ci sono molte persone, soprattutto uomini, che ancora chiedono cosa sia il patriarcato. Il discorso di Michele Criscitiello, che dice come sceglie le conduttrici per Sportitalia, spiega come funzioni...

