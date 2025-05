Il dettaglio dell' ex generale Garofano sull' impronta attribuita ad Andrea Sempio | Non è sangue è sudore

Nell'ultimo sviluppo del caso Andrea Sempio, l'ex generale dei Ris Luciano Garofano fornisce un'importante chiarificazione. Contrariamente alle ipotesi circolate, Garofano sostiene che l'impronta attribuita a Sempio non è di sangue, ma di sudore, gettando nuova luce sulla questione e aprendo a diverse interpretazioni riguardo alle evidenze forensi.

