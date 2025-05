Il dato definitivo sull' affluenza | meno di un ravennate su due ha votato

L'affluenza alle urne per l'elezione del nuovo sindaco di Ravenna ha registrato un dato allarmante: meno di un ravennate su due ha esercitato il proprio diritto di voto. Con solo il 49,54% di partecipazione, emerge una preoccupante disaffezione verso il processo elettorale, mettendo in luce le sfide democratiche che la città si trova ad affrontare.

Vengono resi noti i dati definitivi sull'affluenza alle urne: solo il 49,54% degli elettori si è presentato ai seggi per l'elezione del futuro sindaco di Ravenna... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Il dato definitivo sull'affluenza: meno di un ravennate su due ha votato

Comunali Genova, affluenza definitiva in aumento, è al 51,92% - Alla chiusura delle urne alle elezioni comunali a Genova alle 15 l'affluenza definitiva è stata del 51,92% in aumento rispetto al 44,17% dell'ultima tornata elettorale nel 2022 quando si votò solo dom ... 🔗Come scrive ansa.it

In Basilicata dato definitivo,affluenza in calo al 62,9% da 67,2 - (ANSA) - MATERA, 26 MAG - In Basilicata - dove, per questa tornata di elezioni amministrative, si è votato in otto Comuni, di cui solo Matera con il sistema del doppio turno - il dato definitivo dell' ... 🔗Si legge su msn.com

Comunali: a Matera affluenza in calo, dato definitivo al 65,2% - A Matera, per le elezioni Comunali, il dato definitivo dell'affluenza è del 65,2% degli aventi diritto, in calo rispetto al 70,83% del 2020, quando si votò sempre su due giorni. (ANSA). (ANSA) ... 🔗Da ansa.it