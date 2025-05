Il cuoco Giorgione ospite di CavaRei | le Insolite Essenze saranno raccontate in tv

CavaRei accoglie il cuoco Giorgione, celebre protagonista di "Giorgione - Orto e Cucina". Lunedì e martedì, le telecamere del programma saranno a San Leonardo in Schiova per esplorare le insolite essenze culinarie della cooperativa forlivese. Un'occasione unica per scoprire i segreti della cucina italiana e valorizzare i prodotti locali attraverso la narrativa gastronomica del noto chef.

