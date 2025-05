Il coro giovanile Effetti Sonori trionfa in Croazia

Il Coro giovanile Effetti Sonori di Foiano della Chiana si è aggiudicato il primo premio in un prestigioso concorso in Croazia, portando a casa un riconoscimento che riempie di orgoglio l’intera comunità. L'amministrazione comunale ha subito espresso la propria gioia e soddisfazione per questo straordinario risultato, che conferma il valore artistico e l'impegno dedicato dai giovani cantanti.

