Il Conte bis alla Juventus è una idea nata a fine marzo dopo l’esonero di Thiago Motta Gazzetta

Il progetto di un ritorno di Antonio Conte alla Juventus ha preso piede a fine marzo, dopo l'esonero di Thiago Motta. Non si tratta più di semplici rumors, ma di una proposta concreta per riportare il tecnico torinese alla Continassa. Dopo l’insoddisfazione per l'ultimo esperimento, la dirigenza bianconera punta su Conte, simbolo di successi e esperienza, per rilanciare le ambizioni di scudetto.

Il Conte bis alla Juventus è una idea nata a fine marzo, dopo l'esonero di Thiago Motta (Gazzetta) Ormai non sono più retroscena né indiscrezioni, è cronaca. Conte Alla Continassa, dopo la delusione per l'ultimo esperimento (Thiago Motta), vogliono andare sul sicuro. E nessuno più di "mister scudetto" Antonio Conte è considerato garanzia di successo. Qualche contatto c'è già stato nelle scorse settimane, ma adesso la "partita" entrerà nel vivo. Cresce la fiducia negli ambienti bianconeri. Merito del feeling di Antonio con la Juventus e di quello dell'allenatore salentino con Giorgio Chiellini.

