Il Consiglio Federale fissa il cronoprogramma dei playout | granata in campo il 15 e il 20 giugno

Il Consiglio Federale ha finalmente stabilito il cronoprogramma dei playout, programmati per il 15 e il 20 giugno. Questa decisione fornisce alla Lega B una chiara cornice temporale, essenziale per organizzare le semifinali e chiarire se aspettare il secondo grado di giudizio sul caso Brescia. L'articolo esplora le implicazioni di questo importante passo e il suo impatto sul campionato.

La Lega B aveva bisogno di una cornice temporale nella quale muoversi per i playout, una sorta di vademecum che la Federcalcio avrebbe dovuto fornire, un indirizzo sulle date dei playout e la necessità di aspettare o meno il secondo grado di giudizio del caso Brescia. Ieri il Consiglio Federale... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il Consiglio Federale fissa il cronoprogramma dei playout: granata in campo il 15 e il 20 giugno

Il Consiglio Federale fissa il cronoprogramma dei playout: granata in campo il 15 e il 20 giugno - Il Consiglio Federale ha finalmente fissato le date dei playout di Serie B, programmati per il 15 e il 20 giugno. 🔗continua a leggere

Il Consiglio Federale fissa il cronoprogramma dei playout: granata in campo il 15 e il 20 giugno - E' stato deciso di attendere il secondo grado di giudizio per il caso Brescia, prima di ufficializzare le due gare per non retrocedere. Nel frattempo Salernitana e Sampdoria prendono nota. Per questi ... 🔗Da salernotoday.it

Consiglio Federale. Criteri ripescaggi. La precedenza va all’Inter ‘due’ - Il Consiglio Federale della Figc ha deliberato in merito ai criteri di ripescaggio in Serie C per la prossima stagione sportiva (2025/2026). La decisione è stata presa prima dell’Assemblea ... 🔗msn.com scrive