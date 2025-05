Il Consiglio d’Europa dice no alla politicizzazione della CEDU dopo le mosse di Italia e Danimarca

Il Consiglio d'Europa esprime fermamente il suo rifiuto alla politicizzazione della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) a seguito delle recenti pressioni di Italia e Danimarca, supportate da altri sette Stati membri dell'UE. Queste iniziative mirano a rivedere il funzionamento della CEDU, suscitando preoccupazioni per l'integrità del sistema dei diritti umani in Europa e per la sua indipendenza.

Italia e Danimarca tornano alla carica sul fronte dei diritti umani, spingendo – insieme ad altri sette Paesi UE – per un ripensamento del ruolo e delle modalità operative della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Una mossa che ha suscitato l'immediata reazione del Consiglio d'Europa, che in una diramata il 24 maggio ha ribadito che i diritti non si piegano alla politica. L'iniziativa è stata ufficializzata giovedì scorso a Roma, durante la visita della premier danese Mette Frederiksen a Palazzo Chigi. Accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Frederiksen ha presentato una lettera aperta che sollecita un dibattito politico sull'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare su questioni sensibili come l'immigrazione e la sicurezza...

