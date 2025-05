Il confronto tra le liste | Pd al 41% - FdI al 16%

In un'analisi preliminare delle preferenze elettorali, il Partito Democratico si distingue nettamente con il 41,66% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia al 16,13%. Con 46 sezioni scrutinate su 164, l'articolo esplora le dinamiche del voto e la posizione delle altre liste, evidenziando un chiaro divario tra i principali contendenti e le formazioni minori.

Con 46 sezioni scrutinate su 164, queste sono le liste che hanno ricevuto più preferenze: guida il Partito Democratico con il 41,66%, poi FdI al 16,13%, Lega-LpRa-Pdf al 5,73%, Forza Italia al 4,79%, La Pigna al 4,63%, M5S al 4,51%. Tutte le altre liste sono sotto al 4%... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Il confronto tra le liste: Pd al 41% - FdI al 16%

