Il confronto fra le liste | Pd oltre il 40% FdI al 16%

Nelle recenti elezioni, il confronto tra le liste evidenzia una netta predominanza del Partito Democratico, che si attesta oltre il 40%, rispetto a Fratelli d'Italia, fermo al 16%. Analizziamo i dati di 147 seggi scrutinati su 164 per scoprire come si sono piazzati gli altri partiti, tra cui Lega, Forza Italia e il Movimento 5 Stelle.

Ben delineato anche il confronto fra le liste in gara alle elezioni. Con 147 seggi scrutinati su 164, queste sono le liste che hanno ricevuto più preferenze: guida il Partito Democratico con il 40,04%, poi FdI al 16,78%, Lega-LpRa-Pdf al 5,63%, Forza Italia al 4,79%, M5S al 4,45%, Avs al 4,33%...

Pd, confronto tra i candidati. Bonaccini: “Guai essere fotocopia”. Schlein: “No resa dei conti”