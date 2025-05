Il conclave di Lagalla Giunta a rapporto sui progetti chiave per la città | Più collaborazione anche col Consiglio

Il sindaco Roberto Lagalla ha convocato una riunione strategica a Villa Niscemi, coinvolgendo tutti gli assessori per discutere i progetti chiave per la città. Durante il "conclave", è stato consegnato a ciascun assessore un documento dettagliato sullo stato attuale delle iniziative da avviare o completare, promuovendo una maggiore collaborazione con il consiglio e delineando le attività della Giunta fino al termine del mandato.

Ha riunito tutti gli assessori a Villa Niscemi e a ognuno di loro ha consegnato una scheda con lo stato dell'arte dei progetti da avviare o portare a termine: il "conclave" voluto dal sindaco Roberto Lagalla è servito per programmare le attività della Giunta da qui a fine mandato. Una riunione... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il "conclave" di Lagalla, Giunta a rapporto sui progetti chiave per la città: "Più collaborazione anche col Consiglio"

Il "conclave" di Lagalla, Giunta a rapporto sui progetti chiave per la città: "Più collaborazione anche col Consiglio" - Riunione fiume con l'esecutivo. Tante le opere sul tavolo: dal recupero della Fiera alla riqualificazione di Borgo Nuovo fino al rifacimento del waterfront in via Crispi. Clima sereno, ma il primo cit ... 🔗Scrive palermotoday.it

La giunta in conclave conferma: sarà stangata sulla seconda casa - Ieri sindaco e assessori si sono riuniti in conclave da pomeriggio a sera a Palazzo Marino per iniziare ad individuare un elenco di obiettivi «spot» della giunta - e non per singoli assessorati ... 🔗Scrive ilgiornale.it

Palermo, Lagalla “In agenda nessuna discussione sul rimpasto Giunta” - Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine della presentazione, a Palazzo Palagonia, del programma di iniziative per la Giornata mondiale della salute mentale. “Valuteremo nei ... 🔗notizie.tiscali.it scrive