Il commosso saluto di Toloi a Bergamo | Niente di più bello del vostro affetto

Rafael Toloi, il capitano dell'Atalanta, vive un momento intenso e commovente mentre si prepara per il riscaldamento, nonostante un infortunio che gli impedisce di correre. Con le mani dietro la schiena e uno sguardo affettuoso rivolto verso le tribune, Toloi si lascia avvolgere dall'affetto del pubblico di Bergamo. È un saluto colmo di emozione, che celebra il legame speciale tra il giocatore e la sua città.

Bergamo. Ore 20. L’ Atalanta entra in campo per il riscaldamento. Rafael Toloi è l’ultimo della fila. Esce passeggiando, è infortunato, non può correre, si guarda intorno, si gode il momento. Un po’ come la sua discesa dal pullman. Mani dietro la schiena, lo sguardo scorre sulle tribune tra un saluto e l’altro. L’emozione è palpabile, non potrebbe essere altrimenti. Sta vicino ai suoi compagni senza poter palleggiare, vuole sentirsi parte della squadra. Non ha neanche un minuto nelle gambe, ma sente il bisogno di essere lì per un’ultima volta. Quando lo speaker annuncia il suo nome mentre legge le panchine, c’è un boato... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il commosso saluto di Toloi a Bergamo: “Niente di più bello del vostro affetto”

Cosa riportano altre fonti

Atalanta, è festa al Gewiss Stadium. Gli striscioni per Gasperini, il saluto di Toloi: «Grazie per questi 10 anni» - Il racconto fotografico - L’ULTIMA DI CAMPIONATO. Grande emozione nell’ultima partita della stagione nerazzurra in Campionato: lo striscione per Gasperini «condottiero» come contro il Real, il tributo della società ai ... Secondo ecodibergamo.it

Toloi saluta l'Atalanta, 'nulla vale come l'affetto di Bergamo' - "Sono stati dieci anni meravigliosi anche per la mia famiglia qui a Bergamo. Ho cercato sempre di fare del mio meglio provando a trasmettere ai più giovani cosa significa giocare per l'Atalanta". (ANS ... Come scrive msn.com

Festa Atalanta, la celebrazione LIVE tra l’addio di Toloi e il saluto alla squadra orobica - Festa Atalanta, la celebrazione della squadra tra l’arrivo in Champions League e l’addio nei confronti di Rafael Toloi LA CRONACA DELLA CELEBRAZIONE Grande commozione all’annuncio del nome di Rafael T ... Come scrive calcionews24.com

#Ilicic #atalanta saluto al grandissimo josip