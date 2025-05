Il Comitato per i Referendum scende in piazza

Il Comitato per i Referendum si mobilita a Frignano in vista delle consultazioni dell'8 e 9 giugno 2025. Domenica 1° giugno, dalle 9:00 alle 13:00, sarà allestito un gazebo informativo in piazza della Repubblica, offrendo un'opportunità per dialogare con la comunità e raccogliere adesioni. Un'iniziativa che sottolinea l'importanza della partecipazione civica e del coinvolgimento attivo dei cittadini.

Crescono a Frignano le adesioni al Comitato per i Referendum dell'8 e 9 giugno 2025 e si intensifica la mobilitazione sul territorio. Domenica 1° giugno, dalle 9:00 alle 13:00, il Comitato sarĂ presente con un gazebo informativo in piazza della Repubblica per incontrare cittadine e cittadini

