Il City Sports conquista la salvezza nella Serie B di padel

Il City Sports festeggia un traguardo storico: la salvezza in Serie B di padel. In una giornata indimenticabile, i membri della squadra hanno dato vita a una sfida appassionante, dimostrando coraggio e determinazione. Ogni colpo è stato un passo verso l’obiettivo finale, con due partite che hanno scaldato il cuore dei tifosi e segnato un capitolo fondamentale nella storia del club.

Una giornata speciale. Una di quelle che restano impresse nella storia del club. Il City Sports conquista la permanenza in Serie B al termine di una sfida intensa, combattuta e carica di emozioni. Una vera battaglia sportiva, chiusa in due partite giocate con cuore, tecnica e grande...

