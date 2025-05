Il Chelsea sta facendo progressi rispetto a un nuovo accordo per Moises Caicedo

Il Chelsea è pronto a intensificare le trattative per un nuovo accordo con Moisés Caicedo, talento del Brighton. Questo articolo, tradotto per i lettori non anglofoni, offre un aggiornamento sui progressi del club londinese verso l'acquisizione del giovane centrocampista. Per chi desiderasse approfondire, è disponibile il link all'articolo originale.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Chelsea si sta preparando ad aprire colloqui formali con Moises Caicedo per un nuovo contratto a lungo termine, con negoziati che si svolgono nei prossimi mesi, secondo Fabrizio Romano. L’intenzione del club di garantire il futuro del centrocampista ecuadoriano è in atto da marzo e il processo è ora pronto ad andare avanti. Caicedo, che è arrivato allo Stamford Bridge la scorsa estate in un record britannico da 115 milioni di sterline da Brighton e Hove Albion, è diventato una figura chiave nel centrocampo del Chelsea... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Chelsea sta facendo progressi rispetto a un nuovo accordo per Moises Caicedo

